Британский депутат-выходец из России оценил важность досрочных выборов

ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Нынешние досрочные парламентские выборы являются одними из самых важных в истории послевоенной Великобритании, заявил в интервью РИА Новости депутат районного совета Южного Нортгемптоншира от Консервативной партии Адил Садыгов – единственный выходец из России, занимающий такой пост.

"Выборы являются одними из самых важных в истории послевоенной Великобритании. На них избирателям был дан четкий выбор между двумя историческими политическими гигантами - Консервативной и Лейбористской партиями. Кампания кандидатов на пост премьер-министра страны в этот раз сопровождалась многогранными законопроектами и резонирующими друг с другом платформами управления и формирования государства", - сказал Садыгов.

По данным единственного проводимого exit poll, консерваторы лидируют на выборах, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства им не хватает 12 мест. Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте - Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия получает 14 мест, а Партия независимости – самая правая партия – не получает, согласно прогнозу, ни одного места в парламенте. Остальные партии получат 22 мандата.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.

"Эти выборы выпали на очень ответственный момент, когда после принятия исторического решения о выходе из Европейского Союза граждане Великобритании принимали во внимание всевозможные плюсы и минусы представленных кандидатур. Ведь последующие решения, а также формирование позиции Британии в новых отношениях с Европейским Союзом будут иметь последствия для следующих поколений", - продолжил депутат.

Он рассказал, что принял участие в голосовании сам и старался убедить сделать то же самое как можно больше людей.

"Я считаю, что очень важно принимать активное участие в демократическом процессе политической жизни нашей страны. Я стремлюсь, чтобы избиратели голосовали, независимо от того, какую партию они поддерживают. Только при условии высокой явки можно послать четкий сигнал правительству и указать на кризисные ситуации или бреши в системе. Люди, которые не голосуют, оставляют свой голос неуслышаным. Насколько я видел по участкам - процент проголосовавших по стране 8 июня был довольно высоким", - отметил Садыгов.

Говоря о собственных политических планах, он сказал, что не хочет слишком загадывать наперед, потому что любит нынешнюю работу.

"Я очень люблю работать с общественностью, и по результатам я предполагаю, что все-таки что-то в своей жизни делаю правильно, раз люди выходят и поддерживают мою кандидатуру и доверяют мне представлять их интересы и защищать их нужды. Политическая отрасль очень динамична и непредсказуема, не хотелось бы загадывать наперед, но хотелось бы верить в лучшее завтра для всех нас. Я делал, делаю и буду делать то, ради чего меня избрали люди, а именно представлять их интересы, защищать их нужды, развивать местную инфраструктуру и заботиться об общем благополучии", - сказал он.

На вопрос о том, как коллеги воспринимают тот факт, что он родом из России, Садыгов ответил, что многие удивляются, узнав об этом.

"Многие, кто встречают меня впервые, поначалу не верят, что я из России. В любом случае, я вырос и был воспитан в британских традициях, из-за чего у меня не было проблемы с адаптацией. Великобритания уникальна в своей мультикультурной структуре общества, взглядов, вер и мнений", - отметил он.