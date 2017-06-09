Британские лейбористы получили на внеочередных выборах третий мандат подряд

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и житель Лондона у избирательного участка во время голосования на досрочных парламентских выборах. 8 июня 2017. Архивное фото

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин и житель Лондона у избирательного участка во время голосования на досрочных парламентских выборах. 8 июня 2017. Архивное фото

ЛОНДОН, 9 июн - РИА Новости, Мария Табак. Оппозиционная Лейбористская партия получила третий подряд мандат на всеобщих парламентских выборах в Великобритании.

Результаты объявил центральный округ Сандерленда – города на северо-востоке Англии.

Ранее лейбористов поддержали другой округ Сандерленда – Хатон и Сандерленд, а также центральный округ Ньюкасла.

Согласно результатам exit poll, лидерами на выборах станут консерваторы, но не доберут 12 мест до необходимых для абсолютного большинства 326 мандатах.

Внеочередные всеобщие выборы в британский парламент проводились по инициативе консервативного правительства после того, как премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза необходимо единство в политическом Лондоне.