США считают, что переговоры по КНДР не возобновятся в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 8 июн – РИА Новости. США считают, что переговоры по проблеме КНДР не возобновятся в ближайшее время, но рассчитывают на их продолжение, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Северная Корея в четверг утром выпустила противокорабельные крылатые ракеты. Они пролетели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

"Мы надеемся, что переговоры возобновятся в какой-то момент, но пока до этого далеко", — сказала она, комментируя последний ракетный запуск КНДР.

"Мы в курсе того, что произошло, призываем (КНДР) прекратить провокации, которые подрывают ситуацию в регионе", — сказала представитель ведомства.