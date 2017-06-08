Сторонники лейбористов в Британии жгут газеты, критикующие Корбина

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин возле участка для голосования на досрочных парламетских выборах в Лондоне. 8 июня 2017

ЛОНДОН, 8 июн – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Поклонники британских лейбористов в день выборов в парламент устроили флешмоб – целый день они скупают и жгут газеты, критикующие их кандидата в премьеры Джереми Корбина.

Под раздачу попали газеты The Sun, Daily Mail и Daily Express. В интернете опубликовано множество видеозаписей людей, прячущих экземпляры этих газет в магазинах от покупателей за пакетами с молоком или скупающими и сжигающими их.

Судя по аккаунтам в Twitter, многие купили сразу десятки копий. Один активист опубликовал фотографию кухонного стола, заваленного экземплярами этих изданий, с подписью "Наши экземпляры мы сохраним для туалета!".

Передовицу Daily Mail в день выборов заняло изображение лидера консерваторов Терезы Мэй с подписью "Давайте возродим британский дух". Пользователь Джон Найвен написал в Twitter, что "возродил британский дух" посредством сжигания нескольких экземпляров Sun и Daily Mail в мусорном ведре, сопроводив запись видеопубликацией.

Первая полоса газеты The Sun была занята коллажем, изображающим Корбина, выглядывающего из мусорного ведра, сопровожденным подписью "Не швыряйте Британию в мусорное ведро".

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании проходят сегодня по инициативе консервативного правительства. Основная интрига – сумеет ли правящая Консервативная партия укрепить положение в парламенте или, как минимум, сохранить абсолютное большинство (326 мест), которое позволяет ей единолично формировать кабинет министров.