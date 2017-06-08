Коми заявил, что не обсуждал с Трампом "российское вмешательство" в выборы

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что не обсуждал с президентом Дональдом Трампом "российское вмешательство" в выборы в США.

"Я не припомню разговоров с президентом по вмешательству России в выборы", — сказал Коми на слушаниях в комитете сената по разведке, уточнив, что тема поднималась на одном из брифингов по безопасности.

Он также выразил надежду, что записи его бесед с президентом сохранились. "Я надеюсь, что записи наших встреч есть. Боже, я надеюсь, что они сохранились", — сказал он.

Вместе с тем он признал, что сам не вел подобных записей. "Если они есть, то люди президента должны о них знать", — отметил экс-глава ФБР.

Во вступительной речи к слушаниям Коми сообщил, что за четыре месяца общался с Трампом девять раз: трижды лично и шесть раз по телефону.

Трамп уволил Коми в мае. Коми вел расследование против предвыборного штаба Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.