Богданов обсудил ситуацию вокруг Катара с послом Бахрейна

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов принял посла королевства Бахрейн в Москве Ахмеда Аль-Саати по его просьбе, сообщил МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня. Обсуждалась, в частности, складывающаяся ситуация в контексте решения Бахрейна и ряда других государств разорвать дипотношения с Катаром. Затрагивались также некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений, включая поддержание активного политического диалога на различных уровнях", — сообщили в МИД.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы, Мавритания, Коморские острова впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал отозвал своего посла в Катаре.