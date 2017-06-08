Коми заявил, что хотел повлиять на назначение спецпрокурора по делу о РФ

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор ФБР Джеймс Коми признал, что пытался добиться назначения спецпрокурора по "российскому" расследованию после увольнения.

Коми заявил в комитете сената по разведке, что через друга передал в прессу содержание своих встреч с президентом Дональдом Трампом, на которых тот предположительно требовал "избавиться" от расследования в адрес экс-советника Трампа Майкла Флинна, но не "российского расследования" в целом.

По словам Коми, он считал, что обнародование записки о встрече с Трампом могло привести к назначению спецпрокурора.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.