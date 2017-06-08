Коми заявил, что Сешнс сам не собирался отстраняться от расследования по РФ

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил в четверг, что генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс не собирался самостоятельно отстраняться от так называемого "расследования по России".

"Наше мнение (руководства ФБР — ред.) заключалось в том, что он (Сешнс — ред.) был очень близок к расследованию и никогда не собирался отстраняться от него по разным причинам", — сказал Коми на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

Он также отметил, что в ФБР "было известно о фактах, которые делали бы проблематичным продолжение участие (Сешнса) в расследовании". Однако Коми сказал, что не может озвучить эти причины на открытой части слушаний.

США обвиняют Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было.