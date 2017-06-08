В парламент Британии впервые баллотируется трансгендер

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости. Кандидатом на парламентский пост на выборах в Великобритании впервые стала трансгендер Софи Кук (при рождении Стив), открыто заявившая о своей идентичности, сообщает в четверг агентство Рейтер.

Кук баллотируется в парламент от Лейбористской партии от избирательного округа Ист Вортинг и Шорхэм (East Worthing and Shoreham). До роспуска регион в парламенте представлял кандидат от Консервативной партии.

Ранее Кук заявляла, что лидер лейбористов Джереми Корбин долгое время был сторонником защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества. "Выставление своей кандидатуры (на выборах) кажется мне естественным развитием стремления к защите прав ЛГБТ, которое продолжается всю мою жизнь", — заявила она.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент проводятся по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, премьер-министр Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне. "В стране единство есть, а в Вестминстере (метонимическое обозначение британского парламента) — нет", — объявила тогда Мэй.

Граждане Великобритании 8 июня выберут кандидатов на 650 мест в нижней палате парламента — палате общин. Если ни одна из партий не получит большинства, что в данном случае маловероятно, придется формировать коалицию. Избирательные участки будут работать с 07.00 до 22.00 (09.00-00.00 мск). Ближе к утру станут известны предварительные результаты голосования.