В Катаре объяснили, для чего Турция отправляет в страну свои войска

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что турецкие войска будут размещены в стране во имя безопасности всего региона, передает агентство Рейтер.

Парламент Турции принял накануне закон, разрешающий размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране.

Кроме того, глава МИД отметил, что не видит каких-либо изменений в функциях американской военной базы в Катаре.

По его словам, национальные войска не предпринимали никаких маневров в связи с текущим кризисом, места их дислокации не изменялись.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром, прекратив с ним всякое сообщение. К ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддерживает изоляцию Катара, продолжит развивать отношения с ним и приложит усилия к урегулированию кризиса путем диалога.