В Германии прокомментировали решение Иракского Курдистана по референдуму

БЕРЛИН, 8 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ указал на опасность односторонних шагов в решении вопроса о независимости Иракского Курдистана, говорится в заявлении главы ведомства Зигмара Габриэля, опубликованном в четверг.

"С большой озабоченностью я воспринял вчерашние заявления руководства региона Иракский Курдистан о референдуме о независимости. Мы можем только предостеречь от односторонних шагов в этом вопросе", — заявил министр.

По словам Габриэля, "ставить под вопрос единство Ирака… это неверный путь", который может "осложнить и без того тяжелую и нестабильную ситуацию как в Эрбиле, так и в Багдаде". Министр призвал все заинтересованные стороны к диалогу с целью избежать дальнейшей эскалации "прежде всего на спорных территориях". Он также указал на необходимость совместной борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), без которой "с этой большой задачей не справиться".

Власти Иракского Курдистана намерены провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года. Об этом сообщил 7 июня курдский телеканал "Рудав".