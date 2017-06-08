Глава МИД Катара считает, что страну изолировали из-за ее успешности

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Катар оказался в изоляции, потому что является успешной и прогрессивной страной, заявил министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

Как сообщает агентство Рейтер, Аль Тани считает, что кризис в Персидском заливе угрожает стабильности всего региона. Министр подчеркнул, что дипломатия остается "предпочтительным вариантом" для Катара, а военного решения разгоревшегося конфликта не последует.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Позже к ним присоединились еще пять стран. О снижении уровня дипломатических отношений с Дохой заявили в Джибути. Сенегал и Чад отозвали своих послов в Катаре.