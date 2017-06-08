Минюст РФ: США могли бы передать Ярошенко из гуманитарных соображений

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. США из гуманитарных соображений могли бы передать в РФ осужденного летчика Константина Ярошенко, здоровье которого значительно ухудшилось в американской тюрьме, считает заместитель министра юстиции РФ Максим Травников.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Омбудсмен Татьяна Москалькова в мае обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать осужденного в США Ярошенко.

США уже дважды отказывали Ярошенко в передаче для отбытия наказания в РФ в рамках международного законодательства. Повторно просить об этом Ярошенко сможет только через два года.

"Но мы все-равно будем пытаться ставить в политической плоскости этот вопрос, потому что у него очень ухудшилось состояние здоровья. Из гуманитарных соображений они могли бы пойти нам на какие-то уступки, но пока ничего нет", — сказал Травников РИА Новости.