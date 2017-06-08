Осужденный черногорский оппозиционер: диктат режима входит в новую фазу

БЕЛГРАД, 8 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционного Демократического фронта (ДФ) Черногории Андрия Мандич, против которого и еще 13 человек суд в Подгорице в четверг принял обвинительный акт в связи с попыткой госпереворота на прошедших выборах, заявил РИА Новости, что обвинение – часть борьбы руководства страны против черногорского большинства, которое против членства в НАТО.

Высший суд Черногории в четверг принял обвинительный акт против 14 подозреваемых по делу о попытке путча на прошедших осенью парламентских выборах. Среди обвиняемых два парламентария оппозиционного ДФ – Мандич и Милан Кнежевич. По мнению Специальной прокуратуры, преступная группа должна была 16 октября произвести вооруженный переворот и ликвидацию премьера Мило Джукановича, а затем передать власть "представителям одной из политических партий".

"Премьер Маркович уже сообщил в разговоре с двумя российскими пранкерами, что обвинение подтверждено и добавил даже, что мы будем осуждены. В Черногории, к сожалению, не функционирует правосудие в соответствии с Конституцией и наша судебная система не является независимой. Много слабых мест в нашей судебной системе и много людей, напрямую зависящих от исполнительной власти, законом для которых является то, что им прикажет премьер или кто-то из тайной полиции", — заявил Мандич агентству.

Он отметил, что подобное состояние судебной системы не обязует его признавать ее шаги, "как деятельность независимого института". Политик считает, что "диктат черногорского режима входит в новую фазу насилия и террора", и, как полагает Мандич, шлет сигнал противникам НАТО, политическим представителям сербского народа в республике, а также "всем тем, кто уважает и ценит исторических союзников Черногории", что против них руководство страны будет бороться всеми силами госаппарата.

"Это борьба против черногорского большинства, которое против членства в НАТО", — резюмировал лидер оппозиции.

В минувший понедельник Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса.

© AFP 2017 / Savo Prelevic Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице. 2015 год © AFP 2017 / Savo Prelevic Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице. 2015 год

Перед тем российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал телеканалу RT о том, как он и Владимир Кузнецов (Вован) позвонили от имени президента Украины Петра Порошенко премьер-министру Черногории Душко Марковичу.

Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич ранее заявлял, что некоторые "российские государственные органы" якобы оказались замешаны в попытке переворота во время выборов в стране в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.