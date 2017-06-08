В Лондоне задержали трех человек по подозрению в связях с терроризмом

ЛОНДОН, 8 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Лондоне трех человек по подозрению в правонарушениях, связанных с терроризмом, говорится в заявлении лондонской полиции.

"Сотрудники контртеррористического подразделения при поддержке вооруженной полиции привели в исполнение три ордера и произвели три задержания на востоке Лондона в течение ночи", — сообщает полиция.

Два человека был задержаны в лондонском районе Ньюэм, еще один – в Уолтем-Форест. Полиция подозревает их в совершении, подготовке и подстрекательстве к правонарушениям, связанным с терроризмом. Как подчеркивает полиция, задержания и связанное с ними расследование не имеют отношения к теракту на лондонском мосту в субботу.

Ранее агентство Франс Пресс сообщало о задержании двух мужчин на улице Илфорд в восточной части Лондона, и еще одного – в ходе обысков в его доме в том же районе столицы. Сообщалось, что задержание проходило в рамках расследования теракта в Лондоне.

В минувшую субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.