Взрыв у посольства США в Киеве переквалифицировали в "злостное хулиганство"

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Полиция Украины переквалифицировала дело о взрыве на территории посольства США в Киеве со статьи "теракт" на "злостное хулиганство", сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Ранее пресс-служба полиции Киева сообщила, что в ночь на четверг на территории посольства США в Шевченковском районе произошел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". При взрыве никто не пострадал, посольство продолжает работу в обычном режиме. Агентство УНИАН со ссылкой на заявление посольства США сообщило, что дипломатическое представительство не рассматривает ночной взрыв как теракт.

"После проведения дополнительного осмотра места происшествия на территории посольства США в Украине полиция видит в этом инциденте признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — сообщается в четверг на сайте Нацполиции.

"Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог вызвать никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостное хулиганство", — цитирует Князева пресс-служба ведомства.

Он добавил, что контроль за расследованием этого дела возложен на Нацполицию. Как отмечается, Службой безопасности Украины "по отдельному поручению органа досудебного расследования отрабатывается версия о возможном совершении преступления с террористической целью".