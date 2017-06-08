Клинцевич назвал Приднестровье политическим инструментом давления на Россию

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Приднестровье в нынешних условиях становится военно-политическим инструментом давления на Россию, считает замглавы комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Сегодня Приднестровье в нынешних условиях становится военно-политическим инструментом давления на Россию. И я должен констатировать, потому что все предыдущие договоренности, которые проводили наши дипломаты, они все сломаны беспардонно, с учётом двойных стандартов", — сказал Клинцевич на "круглом столе" в Госдуме.

Сенатор предполагает, что Киевом будут устраиваться провокации в Приднестровье.

"Сегодня мы на грани провокаций, которые будут устраивать в Приднестровье, делаться это будет украинскими руками. Они готовят эти вещи", — считает он.

"Понятно, что в ближайшее время Украина никому не будет нужна. Нужна была Россия, но на юго-востоке Россия в войну не втягивается. Они будут её втягивать в Приднестровье, я вам говорю как человек военный. Они будут выстраивать вот эти провокации, отлично понимая, что там живут 150 тысяч граждан РФ… у нас (там) находится военный контингент", — отметил Клинцевич.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.