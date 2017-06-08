В Сомали в результате захвата террористами города погибло более 60 военных

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Более 60 военных были убиты в результате захвата террористической группировкой "Аш-Шабаб" города на северо-западе Сомали, сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, террористы заявили, что убили 61 сомалийского военного. Вместе с тем власти страны точного числа жертв нападения не назвали. "Этим утром "Аш-Шабаб" напала на город Аф Урур. Там было мало военных, поэтому террористы захватили город. Сложно узнать количество жертв, потому что связь была прервана", — цитирует агентство губернатора региона Бари Юсуфа Мохамеда.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.