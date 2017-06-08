Лишившийся гражданства одесский депутат подал в суд на Порошенко

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости. Депутат Одесского городского совета от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Боровик сообщил, что из-за лишения его гражданства подал иск в суд против президента Украины Петра Порошенко.

Ранее депутат Верховной рады Украины от парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал на своей странице в Facebook фотографию копии указа Порошенко о лишении украинского гражданства Боровика, который ранее претендовал на должность замглавы Минэкономики.

"Подали иск в Высший административный суд Украины в Киеве… Считаем указ президента Украины Порошенко в части прекращения гражданства Александру Боровику незаконным, принятым с превышением полномочий, предоставленных президенту Конституцией, и нарушающим конституционные права и свободы гражданина Украины", — написал Боровик на своей странице в Facebook, он также разместил фотографию иска, зарегистрированного в суде.

Боровик считает, что "указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер".

"Правовой характер обжалуемого указа соответствует принципам тоталитарного режима, где происходит всеобщий политический контроль над всеми общественно важными аспектами жизни граждан, включая их образ мышления и предпочтения; где политическая власть применяет лишения гражданства как вид наказания за выражение взглядов, идей и политических убеждений", — добавил Боровик.

Боровик родился во Львове, но в возрасте 21 года уехал из Украины. Является выпускником юридического факультета Гарвардского университета. На протяжении 11 лет работал юристом в Microsoft, с 2014 года занял должность главного юрисконсульта региона ЕМЕА в компании Akamai Technologies.

В феврале 2015 года Боровик вернулся на Украину, чтобы занять пост первого заместителя министра экономики. В мае 2015 года он был вынужден покинуть кабмин из-за конфликта с бывшим тогда премьером Арсением Яценюком. После этого Боровик занял должность советника в команде бывшего тогда губернатором Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.