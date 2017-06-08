Шторм в ЮАР унес жизни восьми человек

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Шторм во втором по величине города ЮАР Кейптауне унес жизни не менее восьми человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Сильные ливни и ураганный ветер обрушились на юго-западное побережье страны. Некоторое районы Кейптауна были полностью эвакуированы в среду. В результате сильного ветра в ряде районов вспыхнули серьезные пожары.

Основная автомобильная магистраль Кейптауна закрыта.

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