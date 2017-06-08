Глава Пентагона приветствует решение Канады увеличить военный бюджет

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис приветствует решение Канады существенно увеличить оборонный бюджет в ближайшие годы.

В среду правительство Канады объявило о планах в течение десяти лет увеличить военный бюджет страны более чем на 70%.

"Соединенные Штаты приветствуют увеличение инвестиций Канады в вооруженные силы и ее неизменную приверженность крепким отношениям в сфере обороны с США и НАТО. Эта новая оборонная политика Канады демонстрирует решимость построить дополнительный военный потенциал и более боеспособные вооруженные силы", — говорится в заявлении министра.

Мэттис отмечает, что сильная армия необходима в свете "современных вызовов безопасности по всему миру".