Канада планирует увеличить военные расходы на 70% за десять лет

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Канады объявило о планах в течение десяти лет увеличить военный бюджет страны более чем на 70%.
Согласно планам, численность военных, служащих в регулярных подразделениях, вырастет на 3,5 тысячи человек — до 71,5 тысячи солдат. При этом число женщин в армии к 2026 году достигнет 25%.
Канада также рассчитывает заменить парк истребителей CF-18 на 88 машин нового поколения.
В заявлении отмечается, что пересмотр политики формирования военного бюджета является наиболее комплексным и всеохватывающим в оборонной истории страны.