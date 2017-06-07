Канада планирует увеличить военные расходы на 70% за десять лет

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Правительство Канады объявило о планах в течение десяти лет увеличить военный бюджет страны более чем на 70%.

"Расходы на оборону вырастут с 18,9 миллиардов канадских долларов в 2016-2017 годах до 32,7 миллиардов (24,3 миллиарда долларов США) в 2026-2027 годах, увеличившись более чем на 70% ", — говорится в заявлении канадского министерства обороны.

Согласно планам, численность военных, служащих в регулярных подразделениях, вырастет на 3,5 тысячи человек — до 71,5 тысячи солдат. При этом число женщин в армии к 2026 году достигнет 25%.

Канада также рассчитывает заменить парк истребителей CF-18 на 88 машин нового поколения.

В заявлении отмечается, что пересмотр политики формирования военного бюджета является наиболее комплексным и всеохватывающим в оборонной истории страны.