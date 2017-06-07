В ЛНР сообщили о 10 погибших при попытке прорыва силовиках

Бойцы Народной милиции Луганской народной республики во время тактических учений в Луганской области

Бойцы Народной милиции Луганской народной республики во время тактических учений в Луганской области

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Вооруженные силу Украины потеряли десять человек при попытке прорыва обороны ЛНР у села Желобок, передает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции республики подполковника Андрей Марочко.

"В результате попытки прорыва ВСУ противник понес потери — 10 человек", — рассказал спикер. Он также сообщил об одном погибшем со стороны ЛНР и раненом гражданском.

Подполковник подтвердил, что утром ВСУ начали обстрел территории республики из 152-миллиметровых орудий и попытались перейти в наступление, которое успешно отразила Народная милиция. "ВСУ не сумели продвинуться вперед и пока прекратили попытки наступления на Желобок. На данный момент киевские силовики в указанном районе остаются на старых позициях, занимаемых еще с 2015 года", — рассказал Марочко.