Курды начали штурм Ракки: кому достанется столица ИГ*

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Андрей Веселов. "Сирийские демократические силы" (SDF), ядро которых составляют курдские военные формирования, вошли в Ракку — столицу ИГ*, сообщает AFP. "Наши силы вошли в квартал Мехлеб на востоке города", — заявил агентству командир подразделения SDF Рожда Фелат. В настоящее время курды пользуются поддержкой США. Более того, американцы действуют совместно с SDF. Еще весной Вашингтон перебросил в район Ракки несколько подразделений морской пехоты в "довесок" к уже действовавшим там 500 спецназовцам. В составе новых частей находится тяжелое вооружение: батареи гаубиц М777 калибра 155 мм, которые должны оказывать огневую поддержку при штурме.

"Курдские отряды — это единственная сила, которая сможет в ближайшее время успешно осаждать Ракку", — заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Мы не просили у США обещаний"

Представители SDF настаивают, что Ракка после штурма должна войти в состав так называемого Федеративного региона Северная Сирия. "Так как штурм Ракки ведется "Сирийскими демократическими силами", то логично, что после ее взятия она автоматически войдет в демократическую федеративную систему, создаваемую нами на севере Сирии", — заявил РИА Новости Гариб Хесо, представитель сирийской Партии демократического союза в Иракском Курдистане.

В ряде СМИ уже появились утверждения, что Вашингтон пообещал SDF и курдам, что Ракка войдет в состав "Северной Сирии". Эту информацию, в свою очередь, опроверг официальный представитель SDF Талал Село. "Не было никаких обещаний. Мы не просили у США каких-либо обещаний по этому вопросу. Включение населения города в режим самоуправления или в федеративный режим, о котором мы просим, решается только сирийцами", — заявил Село агентству Sputnik.

Напомним, что "Федеративный регион Северной Сирии" был провозглашен в марте на территории сирийского Курдистана и в соседних районах. Официальный Дамаск выступил резко против федерализации. Москва и Вашингтон также назвали этот шаг "преждевременным". При этом пока сирийские курды заявляют о намерении остаться в границах Сирии и готовы обсуждать вопрос децентрализации власти на межсирийских переговорах в Женеве, если, конечно, их делегацию туда пригласят.

Проблема в том, что в конце марта сами курды заявили, что прекращают свое участие в пятом раунде переговоров. Причина — остальные участники переговоров якобы игнорируют "курдский вопрос" и не хотят обсуждать статус курдских территорий в Сирии. "Мы отказываемся игнорировать политику исключения и видим необходимость большего диалога. Подтверждаем, что дальнейшее наше участие во встречах в этом раунде бесполезно, объявляем о прекращении нашего участия", — заявили представители курдов.

© AFP 2017 / Uygar Onder SImsek Флаг сил самообороны сирийских курдов (YPG) в провинции Ракка недалеко от границы с Турцией © AFP 2017 / Uygar Onder SImsek Флаг сил самообороны сирийских курдов (YPG) в провинции Ракка недалеко от границы с Турцией

Слабая переговорная позиция

Сложности на переговорах у курдов возникли не с сирийским правительством, а с представителями арабской оппозиции, которые отказались включить в состав переговорной повестки пункт о статусе курдских территорий. Единой платформы у оппозиции нет. По месту своего образования и дислокации штаб-квартир оппозиция, которая находится вне Сирии, делится на три группы: эр-риядскую, каирскую и московскую. На некоторый диалог с курдами настроены две последние, а группа в Эр-Рияде менее всего склонна слушать курдов. Но именно она сейчас является самой влиятельной и задает тон на переговорах.

В этих условиях курды вынуждены разговаривать с внешними игроками, прежде всего с США, через голову и оппозиции, и сирийского правительства. Вашингтон якобы курдам все время что-то обещает в обмен на активные боевые действия. Информация об "автономии", обещанной Белым домом за взятие Ракки, появляется уже второй раз за последнее время. Первый раз об этом еще в марте сообщил ряд курдских изданий. Впоследствии это якобы должно стать базой для создания независимого курдского государства на территории Сирии и Ирака.

Кремль, со своей стороны, неоднократно призывал активнее привлекать курдов к переговорам, указывал на опасность и ненадежность любых кулуарных соглашений. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что курдская проблема требует скорейшего решения и убрать ее в долгий ящик не получится.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.