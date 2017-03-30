Курды из делегации ВКП отказались участвовать в переговорах в Женеве

ЖЕНЕВА, 30 мар — РИА Новости. Представители сирийских курдов в составе делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции сообщили, что прекращают свое участие в пятом раунде межсирийских переговоров из-за игнорирования курдского вопроса, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости заявления курдских представителей.

Заявление подписано тремя участниками делегации, представляющими Курдский национальный совет: переговорщиками Абд аль-Хакимом Башаром и Фуадом Алейко, а также советником Хавасом Саадуном. Пятый раунд межсирийских переговоров в Женеве должен завершиться 31 марта.

"Мы отказываемся игнорировать политику исключения и видим необходимость большего диалога. Подтверждаем, что дальнейшее наше участие во встречах в этом раунде бесполезно, объявляем о прекращении нашего участия", — говорится в тексте.

По словам курдских представителей, члены ВКП и некоторые другие участники переговоров показали "настойчивое игнорирование курдской проблемы", и это ставит под вопрос доверие к оппозиционному комитету, с которым курдские делегаты сотрудничали.

Представители курдов добавили, что не планируют придерживаться документов, которые будут предлагаться после их выхода из переговоров.

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