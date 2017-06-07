Scandlines возобновила паромное сообщение в Дании и Швеции

СТОКГОЛЬМ, 7 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Движение паромов компании Scandlines в Дании и Швеции после приостановки движения из-за поступившей по телефону угрозы возобновлено, сообщает датская полиция.

Ранее в среду стало известно, что компания Scandlines, головная контора которой находится в Германии, приостановила движение паромов между Данией, Германией и Швецией из-за угрозы, поступившей в среду по телефону. Поскольку не было известно, каких именно маршрутов и паромов касалась угроза, то приостановили движение на маршрутах "Рёдбю-Путтгарден", "Гедсер-Росток" и "Хельсингёр-Хельсингборг".

"Паромам в Рёдбю и Гедсер разрешена отправка", — сообщила датская полиция в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщает шведская газета Sydsvenskan, возобновили движение паромы в Данию и из шведского порта Хельсингборг.

Сообщений о числе остановленных для осмотра паромов и о количестве пострадавших из-за этого пассажиров пока нет.