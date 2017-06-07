Scandlines приостановила паромное сообщение между Данией, ФРГ и Швецией

СТОКГОЛЬМ, 7 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Компания Scandlines, головная контора которой находится в Германии, приостановила движение паромов между Данией, ФРГ и Швецией из-за угрозы, поступившей в среду по телефону, сообщает датская газета Jyllands-Posten.

"Я могу подтвердить, что поступил звонок с угрозой в адрес Scandlines. Мы не знаем, касается ли угроза маршрутов Рёдбю-Путтгарден, Гедсер-Росток или Хельсингёр-Хельсингборг", — сказала изданию представитель компании Анетт Уструп Свендсен.

Поступление угрозы подтвердили и в полиции, пишет издание. Сообщается, что в настоящее время с паромов, находящихся в портах, эвакуируются люди, время, которое уйдёт на их осмотр, не уточняется. Не сообщается также и о числе паромов.