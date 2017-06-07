Создание оборонного фонда ЕС отвечает интересам НАТО, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Создание Европейского оборонного фонда, о запуске которого в среду объявила Еврокомиссия, соответствует усилиям НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В среду ЕК сообщила о запуске Европейского оборонного фонда (European defence fund) объемом 5,5 миллиарда евро в год, цель которого — координация и усиление инвестиций в оборону.

"Новый механизм финансирования поможет разработать новые мощности и сделать это более последовательно и координированно, что позволит тратить больше и тратить лучше, что полностью соответствует тому, над чем работает НАТО, и мы приветствуем эти действия с европейской стороны", — сказал Столтенберг журналистам.

Он отметил, что "приветствует усилия по укреплению европейской обороны, учитывая, что действия ЕС дополняют усилия НАТО и не дублируют оборонные институты и структуры".