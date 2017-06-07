Сенатор: Россия не заинтересована в напряженности между США и Катаром

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия абсолютно не заинтересована в создании напряженности между США и Катаром, прозвучавшие в адрес неких "русских хакеров" обвинения являются попыткой столкнуть Вашингтон и Москву — основных игроков на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования, сообщил, что США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал скандал в регионе. Телеканал утверждает со ссылкой на неназванные официальные лица США, что целью взлома было создание напряжённости между США и их союзниками, в частности Катаром. Каких-либо подтверждений этому не приводится.

"У России нет абсолютно никакой заинтересованности в сталкивании США с Катаром. Напротив, в этих обвинениях я вижу попытку столкнуть США и Россию, как ведущих игроков на Ближнем Востоке", — заявил Джабаров.

Сенатор отметил также, что позиции России и Катара во многом сходятся, помимо этого, недавно была заключена большая сделка по продаже акций "Роснефти" Катару, напомнил он.

"Иначе, как маразмом, я эти обвинения назвать не могу. Мир сошёл с ума: что бы где ни случилось, везде виден русский след, следы русских хакеров. Интересно, а когда русских хакеров ещё не было, кого обвиняли во всех бедах?" — сказал Джабаров.

Ранее власти Катара сообщили о взломе сайта Катарского новостного агентства QNA неизвестной организацией, где было опубликовано заявление, приписываемое эмиру Катара Тамиму бен Хамаду Аль Тани. В нем говорилось о деликатных политических вопросах в отношении других стран в регионе, включая Иран и Израиль, а также об отношениях между властями Катара и президентом США Дональдом Трампом. Вскоре после взлома ряд стран во главе с Саудовской Аравией разорвали отношения с Катаром.