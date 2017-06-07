США
7.067 июня08:57МСК
USD56.67+0.06
EUR63.78-0.03
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В МИД рассказали о проекте резолюции СБ ООН по эмбарго на территориях ИГ*

08:4807.06.2017
0380
© Flickr МИД РоссииПерейти в фотобанкЗаседание СБ ООН. Архивное фотоЗаседание СБ ООН. Архивное фото
© Flickr МИД России
Перейти в фотобанк

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Россия завершает подготовку проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении торгово-экономического эмбарго в отношении подконтрольных "Исламскому государству"* территорий, заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Сирийской Арабской Республике Александр Кинщак
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Александр Кинщак: ИГ* потеряло четверть территорий в Сирии и Ираке
"В настоящее время мы завершаем работу над подготовкой проекта резолюции Совета Безопасности ООН", — сказал Феоктистов по итогам встречи в Нью-Йорке с делегацией США в рамках группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая занимается, в том числе, противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По словам дипломата, "заканчивается согласование этого проекта в Москве", представители РФ намерены обсуждать проект резолюции с Сирией, Ираком, а также "с нашими партнерами по Совету Безопасности, прежде всего Китаем и Казахстаном", и США.

Как отметил Феоктистов, полтора года назад подобная идея была представлена делегации США в рамках диалога по FATF, "тогда американцы сослались на два осложняющих фактора, препятствующих принятию этой резолюции: это отсутствие государственности как таковой у ИГИЛ и гуманитарные последствия".

Евро. Архивное фото
© Fotolia / Marco Scisetti
В российском МИД рассказали об инвестициях ИГ* в Европе
В рамках прошедших в Нью-Йорке консультаций делегация США была ознакомлена с первоначальными элементами российского проекта резолюции. По словам Феоктистова, реакция была "скорее заинтересованной". При этом представитель МИД РФ не исключает, что некоторые элементы российской инициативы будут включены в проект резолюции по продлению действия санкционного режима и мандата комитета по санкциям против ИГ* и "Аль-Каиды"*. Соответствующая резолюция должна быть принята до конца текущего месяца, ее автором выступает делегация США.

"Американцы высказали сегодня предложения о том, что, может быть, каким-то образом в эту резолюцию включить те положения, элементы по эмабрго в отношении ИГИЛ*. Но не ангажируясь, естественно, пока на их поддержку", — сказал Феоктистов.

Беженцы в освобожденном квартале восточного Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
СМИ: все больше людей из опорных пунктов ИГ* передают разведданные коалиции
"Мы считаем, что введение торгово-экономического эмбарго — это самостоятельный вопрос, но в интересах дела мы, видимо, будем готовы проявить гибкость и не сбрасывать со счетов такую возможность", — подчеркнул Феоктистов. Он также сообщил, что делегация РФ предложила американским коллегам "рассмотреть возможность ко-спонсорства нашей резолюции, или этой совместной резолюции, при условии, что в нее войдут наши формулировки".

Отвечая на замечания представителей США об отсутствии у ИГ* государственности и границ, Феоктистов отметил, что с подобными прецедентами Совбез ООН уже сталкивался, когда в 1993 году принял резолюцию 864 в отношении Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА).

Сирийские боевики с ПЗРК на окраине Хомса. Архивное фото
© AFP 2017 / Mahmoud Taha
WikiLeaks: США знали, что Катар оказывал поддержку ИГ*
"УНИТА не была террористической организацией, это была политическая организация, действовавшая в Анголе и захватившая половину территории. Сходство с ИГИЛ* еще в том, что она захватила не только территории, но и часть нефтяных месторождений. СБ ООН принял резолюцию, которой запретил покупать или продавать что бы то ни было на территориях, подконтрольных УНИТА", — подчеркнул он.

"Надо не просто запретить покупать и продавать все, но и чтобы пограничные государства вокруг территорий ИГИЛ* ввели наказания за то, что кто-то покупает и продает. Нужно всячески закрутить гайки", — добавил Феоктистов.

В 2015 году Совет Безопасности ООН принял резолюции 2199 и 2253 по борьбе с финансированием ИГ*, "Аль-Каиды"* и других действующих в Сирии и Ираке группировок. Таким образом СБ ООН обязал все страны мира бороться с источниками финансирования террористов, в частности, заморозить активы, запретить въезд и транзит и предотвратить прямые или косвенные поставки вооружений в отношении лиц и организаций, помещенных в санкционный список СБ. Совбез также призвал государства обеспечить, чтобы на их территории ИГ*, "Аль-Каиде"* и связанным с ними лицам не предоставлялись экономические ресурсы, что распространяется также "на прямую и непрямую торговлю нефтью и продуктами ее переработки".

*террористическая группировка, запрещенная в России

Терроризм XXI веке
Терроризм в XXI веке
Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена