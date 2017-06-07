В МИД рассказали о проекте резолюции СБ ООН по эмбарго на территориях ИГ*

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Россия завершает подготовку проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении торгово-экономического эмбарго в отношении подконтрольных "Исламскому государству"* территорий, заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.
По словам дипломата, "заканчивается согласование этого проекта в Москве", представители РФ намерены обсуждать проект резолюции с Сирией, Ираком, а также "с нашими партнерами по Совету Безопасности, прежде всего Китаем и Казахстаном", и США.
Как отметил Феоктистов, полтора года назад подобная идея была представлена делегации США в рамках диалога по FATF, "тогда американцы сослались на два осложняющих фактора, препятствующих принятию этой резолюции: это отсутствие государственности как таковой у ИГИЛ и гуманитарные последствия".
"Американцы высказали сегодня предложения о том, что, может быть, каким-то образом в эту резолюцию включить те положения, элементы по эмабрго в отношении ИГИЛ*. Но не ангажируясь, естественно, пока на их поддержку", — сказал Феоктистов.
Отвечая на замечания представителей США об отсутствии у ИГ* государственности и границ, Феоктистов отметил, что с подобными прецедентами Совбез ООН уже сталкивался, когда в 1993 году принял резолюцию 864 в отношении Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА).
"Надо не просто запретить покупать и продавать все, но и чтобы пограничные государства вокруг территорий ИГИЛ* ввели наказания за то, что кто-то покупает и продает. Нужно всячески закрутить гайки", — добавил Феоктистов.
В 2015 году Совет Безопасности ООН принял резолюции 2199 и 2253 по борьбе с финансированием ИГ*, "Аль-Каиды"* и других действующих в Сирии и Ираке группировок. Таким образом СБ ООН обязал все страны мира бороться с источниками финансирования террористов, в частности, заморозить активы, запретить въезд и транзит и предотвратить прямые или косвенные поставки вооружений в отношении лиц и организаций, помещенных в санкционный список СБ. Совбез также призвал государства обеспечить, чтобы на их территории ИГ*, "Аль-Каиде"* и связанным с ними лицам не предоставлялись экономические ресурсы, что распространяется также "на прямую и непрямую торговлю нефтью и продуктами ее переработки".
*террористическая группировка, запрещенная в России