В МИД рассказали о проекте резолюции СБ ООН по эмбарго на территориях ИГ*

НЬЮ-ЙОРК, 7 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Россия завершает подготовку проекта резолюции Совета Безопасности ООН о введении торгово-экономического эмбарго в отношении подконтрольных "Исламскому государству"* территорий, заявил замдиректора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"В настоящее время мы завершаем работу над подготовкой проекта резолюции Совета Безопасности ООН", — сказал Феоктистов по итогам встречи в Нью-Йорке с делегацией США в рамках группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая занимается, в том числе, противодействием отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По словам дипломата, "заканчивается согласование этого проекта в Москве", представители РФ намерены обсуждать проект резолюции с Сирией, Ираком, а также "с нашими партнерами по Совету Безопасности, прежде всего Китаем и Казахстаном", и США.

Как отметил Феоктистов, полтора года назад подобная идея была представлена делегации США в рамках диалога по FATF, "тогда американцы сослались на два осложняющих фактора, препятствующих принятию этой резолюции: это отсутствие государственности как таковой у ИГИЛ и гуманитарные последствия".

В рамках прошедших в Нью-Йорке консультаций делегация США была ознакомлена с первоначальными элементами российского проекта резолюции. По словам Феоктистова, реакция была "скорее заинтересованной". При этом представитель МИД РФ не исключает, что некоторые элементы российской инициативы будут включены в проект резолюции по продлению действия санкционного режима и мандата комитета по санкциям против ИГ* и "Аль-Каиды"*. Соответствующая резолюция должна быть принята до конца текущего месяца, ее автором выступает делегация США.

"Американцы высказали сегодня предложения о том, что, может быть, каким-то образом в эту резолюцию включить те положения, элементы по эмабрго в отношении ИГИЛ*. Но не ангажируясь, естественно, пока на их поддержку", — сказал Феоктистов.

"Мы считаем, что введение торгово-экономического эмбарго — это самостоятельный вопрос, но в интересах дела мы, видимо, будем готовы проявить гибкость и не сбрасывать со счетов такую возможность", — подчеркнул Феоктистов. Он также сообщил, что делегация РФ предложила американским коллегам "рассмотреть возможность ко-спонсорства нашей резолюции, или этой совместной резолюции, при условии, что в нее войдут наши формулировки".

Отвечая на замечания представителей США об отсутствии у ИГ* государственности и границ, Феоктистов отметил, что с подобными прецедентами Совбез ООН уже сталкивался, когда в 1993 году принял резолюцию 864 в отношении Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА).

"УНИТА не была террористической организацией, это была политическая организация, действовавшая в Анголе и захватившая половину территории. Сходство с ИГИЛ* еще в том, что она захватила не только территории, но и часть нефтяных месторождений. СБ ООН принял резолюцию, которой запретил покупать или продавать что бы то ни было на территориях, подконтрольных УНИТА", — подчеркнул он.

"Надо не просто запретить покупать и продавать все, но и чтобы пограничные государства вокруг территорий ИГИЛ* ввели наказания за то, что кто-то покупает и продает. Нужно всячески закрутить гайки", — добавил Феоктистов.

В 2015 году Совет Безопасности ООН принял резолюции 2199 и 2253 по борьбе с финансированием ИГ*, "Аль-Каиды"* и других действующих в Сирии и Ираке группировок. Таким образом СБ ООН обязал все страны мира бороться с источниками финансирования террористов, в частности, заморозить активы, запретить въезд и транзит и предотвратить прямые или косвенные поставки вооружений в отношении лиц и организаций, помещенных в санкционный список СБ. Совбез также призвал государства обеспечить, чтобы на их территории ИГ*, "Аль-Каиде"* и связанным с ними лицам не предоставлялись экономические ресурсы, что распространяется также "на прямую и непрямую торговлю нефтью и продуктами ее переработки".

*террористическая группировка, запрещенная в России