В американском конгрессе осудили стычку охранников Эрдогана с протестующими

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса единогласно осудила стычку охранников президента Турции Реджепа Эрдогана с протестующими в Вашингтоне.

За соответствующую резолюцию проголосовали 397 депутатов, противников резолюции не нашлось.

Обязывающих последствий для властей США резолюция не имеет, однако ее принятие усиливает давление на администрацию Дональда Трампа, которая пока что отреагировала на инцидент лишь на словах.

Многие члены конгресса были разгневаны после столкновений, которые произошли с участием охраны Эрдогана возле резиденции посла Турции в Вашингтоне в мае. Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов.

Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.