США призвали Россию присоединиться к санкциям против Северной Кореи

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. США призывают РФ к совместным усилиям по оказанию давления на КНДР и, в частности, рассчитывают, что Россия не будет возмещать КНДР ущерб, причиненный усилением давления со стороны Китая, сказала журналистам во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Ее спросили, знает ли Науэрт о сообщениях СМИ, что Россия и КНДР собираются улучшать отношения и с этой целью подписали некий документ в ходе визита северокорейской делегации в Москву.

"Мы видели сообщения о том, что Россия, очевидно, возмещает ущерб Северной Корее за санкции Китая, если вы это имеете в виду. Мы просим Россию присоединиться к нам и вместе показать Северной Корее, что единственный путь к экономическому процветанию в будущем — это отказ от незаконных программ, которые подвергают опасности мир и безопасность", — сказала Науэрт.

По ее словам, США призывают Россию и другие страны реализовывать санкции ООН против КНДР.

На вопрос о том, не нарушают ли гипотетические договоренности между Россией и КНДР санкции ООН, Науэрт ответила, что в госдепе пока что изучают этот вопрос.