Украинский министр выступил за ограничение ж/д и автобусного сообщения с РФ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что выступает за ограничение железнодорожного и автобусного сообщения с Российской Федерацией и введение визового режима с РФ.

"Как гражданин Украины, я поддерживаю эту идею (ограничить железнодорожное и автобусное сообщение и ввести визовый режим с РФ — ред.)", — заявил министр во вторник. Его слова приводит украинское агентство "Укринформ".

В то же время Омелян опроверг информацию о том, что Украина прекратит железнодорожное сообщение с Россией летом.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщила, что Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ ориентировочно с 1 июля. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". По данным издания, из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка. В публикации газеты также сообщалось, что, по ее данным, белорусская авиакомпания готовится к росту пассажиропотока в направлении Москва-Минск-Киев и ведет переговоры с аэропортами о возможности принятия дополнительных рейсов.

В Киеве опровергли информацию о том, что Украина якобы может прервать железнодорожное сообщение с Россией из-за нежелания РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка". В частности, министр инфраструктуры Украины заявил, что кабмин страны в данный момент не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией. В то же время Омелян добавил, что любое сообщение с РФ, по его мнению, следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.

Между РФ и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока. По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинев-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.