СМИ: США в марте планировали снять санкции с нефтяного сектора России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Белый дом в конце марта рассматривал возможность снятия санкций с российского нефтяного сектора, сообщает Daily Beast со ссылкой на бывших американских чиновников.

"Несмотря на увольнение советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, представители Белого дома искали способы вести дела с Москвой", — пишет издание.

В администрации Дональда Трампа считали, что снижение производства нефти российскими компаниями навредит экономике США. Однако в Госдепартаменте их успешно переубедили, заверив, что как раз ослабление санкций может негативно сказаться на состоянии американского энергетического сектора.

По данным Daily Beast, запрос в Госдепартамент отправил стратег Совета национальной безопасности США Кевин Харрингтон, который проанализировал ограничительные меры против Москвы и решил, что смысла в них нет.

"Его точка зрения была такой: если эти санкции вредят нашей экономике, оказывая минимальное давление на Россию, в чем тогда смысл", — утверждает один из собеседников издания.

В Госдепартаменте запрос сочли подозрительным, особенно на фоне обвинений о связях с Россией в адрес администрации президента Трампа. Так, по словам одного из чиновников, Харрингтон "агрессивно продвигал эту идею с самого начала", то есть с того момента, как Флинн привел его в Белый дом.

Майклу Флинну пришлось подать в отставку в феврале после скандала, вызванного тем, что он не предоставил вице-президенту США Майку Пенсу полную информацию о контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Перед этим газета The Washington Post, ссылаясь на бывших и действующих американских чиновников, написала о том, что советник по вопросам национальной безопасности якобы обсуждал с российским послом тему снятия санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже отметил, что ни сами санкции, ни вопрос их отмены или введения, Флинн и Кисляк обсуждать не могли.

Несколько дней назад Yahoo News со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов сообщил, что Трамп собирался снять санкции с Москвы сразу после инаугурации, но ему не дали это сделать, заблокировав инициативу в Конгрессе.