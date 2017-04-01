Песков заявил, что Кисляк и Флинн не обсуждали возможность снятия санкций

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посол России в США Сергей Кисляк и бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн не обсуждали возможность снятия санкций с России, поскольку этот вопрос находится вне их компетенции, передает ABC News.
По словам Пескова, посол РФ в Вашингтоне является "блестящим дипломатом" и "выполняет свою работу на 100%, но он не шпион". "Это очень искаженное восприятие работы посла, что каждый контакт с послом РФ потенциально опасен и потенциально может привести к вмешательству во внутренние дела", — подчеркнул представитель президента РФ.
"Общаться с российским послом или представителями РФ в той или иной области не означает вмешательство во внутренние дела США", — подчеркнул политик.