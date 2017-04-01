Песков заявил, что Кисляк и Флинн не обсуждали возможность снятия санкций

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что посол России в США Сергей Кисляк и бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн не обсуждали возможность снятия санкций с России, поскольку этот вопрос находится вне их компетенции, передает ABC News.

"Ну, санкции, отмена санкций или введение новых ограничений не могли стать темой этих контактов, поскольку ни посол Кисляк, ни генерал Флинн не уполномочены решать такие вопросы", — заявил Песков.

По словам Пескова, посол РФ в Вашингтоне является "блестящим дипломатом" и "выполняет свою работу на 100%, но он не шпион". "Это очень искаженное восприятие работы посла, что каждый контакт с послом РФ потенциально опасен и потенциально может привести к вмешательству во внутренние дела", — подчеркнул представитель президента РФ.

"Общаться с российским послом или представителями РФ в той или иной области не означает вмешательство во внутренние дела США", — подчеркнул политик.