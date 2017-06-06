Австралийская полиция рассматривает захват заложницы в Мельбурне как теракт

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Полиция Австралии рассматривает захват заложницы в Мельбурне как "террористический инцидент", передает агентство Рейтер.

"Мы рассматриваем это как террористический инцидент", — приводит агентство слова представителя полиции штата Виктория Грэхэма Эштона.

Ранее сообщалось, что в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен.

Как сообщалось, ликвидированный злоумышленник Якуб Хайре (Yacqub Khayre) ранее был досрочно освобожден, отбыв часть срока за совершенное уголовное преступление. В досье сотрудников антитеррористического ведомства он фигурировал, как потенциально малоопасный.

Ответственность на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.