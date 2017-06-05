Один из исполнителей теракта в Лондоне был известен спецслужбам

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости, Мария Табак. Один из исполнителей теракта 3 июня в Лондоне, британец пакистанского происхождения Хурам Шазад Батт, был ранее известен полиции и службе контрразведки МИ-5, другой — Рашид Редуан – нет, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Хурам Шазад Батт был известен полиции и МИ-5. Однако никаких данных о том, что данное нападение планируется, не было, так что расследование было построено соответствующим образом. Другой человек, Рашид Редуан, ранее известен не был", — говорится в сообщении.

Имя третьего исполнителя теракта полиция пока не называет.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.