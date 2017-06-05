Скотланд-Ярд назвал имена двух лондонских террористов

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости, Мария Табак. Скотланд-Ярд назвал имена двух из трех исполнителей теракта 3 июня — это 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.

Оба террориста проживали в районе Баркинг на востоке Лондона.

Батт — британский гражданин родом из Пакистана. Происхождение Редуана пока неясно: он называл себя и марокканцем, и ливийцем. Он также использовал имя Рашида Элкдара и другую дату рождения, сообщила полиция Лондона.

Вечером 3 июня на Лондонском мосту автомобиль врезался в толпу, после чего трое террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Полицейские ликвидировали злоумышленников. В результате теракта погибли семь человек, были 48 ранены, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что полиция нейтрализовала террористов через восемь минут после вызова. Сейчас по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.