Столтенберг прокомментировал вступление Черногории в НАТО

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вступление Черногории в НАТО хорошо для стабильности на Западных Балканах, заявил в понедельник в Вашингтоне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Вступление Черногории в НАТО хорошо для нее самой. Это также хорошо для стабильности на Западных Балканах и для международного мира и стабильности", — сказал он на церемонии вступления Черногории в НАТО, которая прошла в госдепартаменте США.

Как отметил генсек, "вступление Черногории направляет сигнал другим странам, стремящимся к членству в организации, о том, что если страна проводит реальные реформы, развивает демократию, укрепляет правопорядок, модернизирует свои вооруженные силы и делает вклад в нашу оборону, она тоже может вступить в альянс".

Ранее 5 июня глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала членом Североатлантического альянса.