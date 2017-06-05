Европа стала больше инвестировать в оборону, заявил Столтенберг

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное присутствие США в Европе усилилось, а сама Европа стала больше инвестировать в оборону.

"Сегодня наша приверженность альянсу настолько же сильна, как и всегда. Не только на словах, но и на деле. Мы видим большее военное присутствие США в Европе, а Европа и Канада инвестируют больше в оборону", — сказал он, выступая в госдепе США на официальной церемонии присоединения Черногории к НАТО.

Столтенберг также отметил, что 5-я статья является "ядром" альянса. Принцип коллективной обороны закреплен 5-й статьей Вашингтонского договора, основополагающего договора НАТО. В соответствии с указанной статьей, агрессия против одной или более стран-членов Североатлантического альянса рассматривается в качестве нападения на весь военно-политический блок. Инструменты коллективной обороны были задействованы НАТО лишь однажды — после террористических атак против США 11 сентября 2001 года.