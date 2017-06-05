В Берлине примут окончательное решение по базе "Инджирлик" в среду

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Правительство Германии примет окончательное решение о выводе немецких военнослужащих с турецкой базы "Инджирлик" уже в среду, сообщил агентству Рейтер депутат от ХДС, специализирующийся на вопросах обороны Хеннинг Отте.

"Для фракции ХДС/ХСС ясно, что мы должны уходить с Инджирлика, даже если мы там хорошо обосновались. Мы не можем отказываться от права посещения базы парламентариями", — заявил Отте. По его словам, министерство обороны Германии хорошо подготовлено к переводу военных, преимущественно на базу в Иордании.

"Переговоры министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля в Турции с треском провалились. Федеральное правительство, скорее всего, примет решение на предстоящем заседании кабинета министров в среду", — сказал Отте.

Ранее в понедельник Габриэль провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, по окончании которых было объявлено о том, что Анкара пока не дает согласия на посещения немецкими депутатами авиабазы "Инджирлик". Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил встречу с Габриэлем, сославшись на плотный рабочий график.

Турция обвиняет Германию в том, что она отказалась от выдачи военных, обвиняемым Анкарой в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).