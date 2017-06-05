Британские власти не будут повышать уровень террористической угрозы
13:4705.06.2017
(обновлено: 13:48 05.06.2017)
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ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Уровень террористической угрозы в Великобритании остается "серьезным" после теракта в Лондоне, сообщила премьер-министр Тереза Мэй.
"Независимый объединенный аналитический антитеррористический центр подтвердил, что уровень национальной угрозы остается серьезным, что террористическая атака весьма возможна", — сказала она в эфире Би-би-си в понедельник после встречи экстренного правительственного комитета.
"Сейчас понятно, что жертвы были разных национальностей, это была атака на Лондон и Великобританию, но и атака на свободный мир", — добавила Мэй.
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.
После теракта в Манчестере Мэй объявила о максимальном, "критическом", уровне террористической угрозы, что позволило властям привлечь армию к обеспечению безопасности в стране. Однако уже через несколько дней премьер вновь понизила уровень угрозы.
Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.
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