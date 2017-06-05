Британские власти не будут повышать уровень террористической угрозы

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ЛОНДОН, 5 июн — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Уровень террористической угрозы в Великобритании остается "серьезным" после теракта в Лондоне, сообщила премьер-министр Тереза Мэй.

"Независимый объединенный аналитический антитеррористический центр подтвердил, что уровень национальной угрозы остается серьезным, что террористическая атака весьма возможна", — сказала она в эфире Би-би-си в понедельник после встречи экстренного правительственного комитета.

"Сейчас понятно, что жертвы были разных национальностей, это была атака на Лондон и Великобританию, но и атака на свободный мир", — добавила Мэй.

После теракта в Манчестере Мэй объявила о максимальном, "критическом", уровне террористической угрозы, что позволило властям привлечь армию к обеспечению безопасности в стране. Однако уже через несколько дней премьер вновь понизила уровень угрозы.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек, в том числе четыре женщины.