Президент Узбекистана заявил о готовности лишать экстремистов гражданства

ТАШКЕНТ, 5 июн – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о готовности использовать механизм лишения гражданства лиц, участвующих в экстремистских религиозных организациях.

"Если нам нужен мирный завтрашний день, мне должны направить предложения об исключении из гражданства ярых экстремистов", — заявил Мирзиеев в ходе поездки по Андижанской области, которую транслировал национальный телеканал "Узбекистон".

Глава государства также указал на существующие в этом вопросе ошибки со стороны органов исполнительной власти, отметив, что нельзя выталкивать из общественной жизни родственников тех, кто связал свою жизнь с экстремистской деятельностью.

"Ошибившихся мы наукой, знаниями и жизненными примерами вернем в общество. Если, к примеру, в пяти махаллях (местные кварталы – ред.) 20-30 оступившихся насчитывается, из них пять – ярые (экстремисты), они не свернут с избранного пути. Их нужно лишить гражданства, я готов к этому", — сказал Мирзиеев.

В августе 2015 года первый президент Узбекистана Ислам Каримов подписал дополнения в закон "О гражданстве", которые предполагают автоматическое лишение гражданства лиц, причинивших "существенный вред интересам общества и государства, занимаясь деятельностью в пользу иностранного государства либо путем совершения преступлений против мира и безопасности".

Согласно законодательству Узбекистана, преступлениями против мира и безопасности считаются наемничество, поступление, вербовка на военную службу, на службу в органы безопасности, полиции, военной юстиции и иные подобные органы иностранных государств, терроризм, возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. К настоящему времени в Узбекистане не обнародованы решения главы государства, связанные с лишением гражданства по указанным причинам.