Политолог рассказал, выгодно ли Трампу улучшение отношений с Россией

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Для президента США Дональда Трампа в настоящее время неочевидно, какие выгоды ему может принести улучшение отношений с Россией, зато ему ясно, с какими проблемами он в этом случае столкнется, считает глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне, политолог Николай Злобин.

По его мнению, санкции Соединенных Штатов против России "в том или ином виде навсегда". "Можно их немного ослаблять, но американский бизнес уже перестроился к этой новой реальности. Перестраиваться обратно дорого и незачем. Так что даже если Трамп сейчас скажет, что начнет их поэтапно отменять, я думаю, что никакого перелома не будет. Может быть, пройдут еще десятилетия, прежде чем все вернется туда, откуда начиналось", — сказал эксперт в ходе презентации в МИА "Россия сегодня" своей книги "Кто есть кто в команде Трампа?".

Говоря о возможности улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, политолог отметил, что для американского президента в настоящее время "неочевидно, какие выгоды это ему принесет". "Что будет лучше для Трампа, если между нами будут хорошие отношения? Какая проблема будет решена? А вот какие проблемы возникнут — там есть большой лист, начиная от Ирана, заканчивая Сирией", — полагает Злобин.

Таким образом, по его словам, сейчас Трампу предстоит решить, нужно ли при "наличии серьезного политического риска начинать еще одну войну с конгрессом, против своей элиты с тем, чтобы улучшить отношения с Россией". "Нужна ли ему еще одна война без очевидной выгоды? И Россия, к сожалению, на мой взгляд, не дает Трампу основания думать, что какие-то вещи будут проще решаться, если он начнет улучшать отношения с РФ. Что, собственно, Россия может предложить Соединенным Штатам?" — отметил политолог.

По его словам, американскому лидеру "нужен какой-то материал, нужно "мясо" для того, чтобы хотя бы начать разговор об улучшении отношений с Россией, потому что противники этого улучшения это "мясо" имеют и ему постоянно подбрасывают — это и хакеры, Сноуден, Сирия, Украина".