Британская полиция проводят обыски по двум адресам в Лондоне

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Британская полиция проводит обыски по двум адресам на востоке Лондона в связи с терактом в столице, несколько человек были задержаны, сообщил Скотланд-Ярд.

Как говорится в сообщении полиции, обыски проводятся в двух районах Лондона — Ньюэм и Баркинг.

"Несколько человек были задержаны, в настоящее время с ними ведется беседа", — говорится в сообщении.

Вечером третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. В настоящее время по подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, в том числе четыре женщины.