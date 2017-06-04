Глава МВД Польши заявил, что надо закрыть двери для мусульманских мигрантов

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Террористические акты в Европе являются результатом потакания мультикультурализму, надо прекратить политику открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак, комментируя последние теракты в Лондоне.

"Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе — это факт, а не инциденты", — заявил он в эфире Польского телевидения.

Говоря о политике мультикультурализма, Блащак подчеркнул, что она приносит "плохие плоды". "Это отход от корней цивилизации Европы, а значит — от христианства… Потакание политике мультикультурализма, потакание политкорректности, это приносит плохие плоды", — сказал он.

В этой связи Блащак отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев. "Я могу прямо сказать, что то, что пытается навязать, в частности, Польше Еврокомиссия, на что согласилось предыдущее правительство — недопустимо. Это может принести такие серьезные, трагические события, какие имеют место в Западной Европе", — заявил глава МВД.

По мнению министра, Евросоюз должен изменить свою миграционную политику, в том числе закрыть границы от наплыва мигрантов-мусульман из Северной Африки и Ближнего Востока.

"Нужно менять политику миграции. Нужно делать ставку именно на европейские ценности, вытекающие из христианской цивилизации. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока", — сказал Блащак.

Ранее британский премьер Тереза Мэй сообщила, что три теракта, произошедшие в Лондоне за последние два с половиной месяца, напрямую не связаны между собой, их объединяет только исламистская идеология.

В Лондоне 22 марта произошел теракт, унесший жизни пяти человек, десятки были ранены. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.

Очередной теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*), запрещенная в РФ и ряде других стран.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных людей, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией за восемь минут с момента поступления вызова. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.