Полиция проводит обыск в районе Ист-Хэм на востоке Лондона

Судебный криминалист на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Судебный криминалист на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Британская полиция после теракта в Лондоне проводит обыск в районе Ист-Хэм на востоке столицы, передает в воскресенье агентство Рейтер.

Сообщается, что территория вокруг здания оцеплена.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы задержали 12 человек по подозрению в причастности к нападению у Лондонского моста. Задержания были проведены в ходе операции в Баркинге на востоке Лондона.