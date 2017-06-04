ОБСЕ после теракта в Лондоне призывает сплотиться перед угрозой терроризма

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ВЕНА, 4 июн — РИА Новости. Руководство ОБСЕ призывает не допускать внушения страха террористами, объединиться и активизировать международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. Об этом говорится в совместном заявлении действующего председателя организации, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца и ее генерального секретаря Ламберто Заньера в связи с терактом в Лондоне.

Как отмечается в документе, "нападение на невинных гражданских лиц неизбирательными актами насилия неприемлемо и никогда нельзя оправдать".

"Я самым решительным образом осуждаю эти нападки на невинных людей, которые проводили свой субботний вечер в центре Лондона, как попытку внушить страх нашим обществам", — приводятся в заявлении слова Курца.

Он добавил, что обществу необходимо сплотиться, чтобы защитить "наш образ жизни и наши общие ценности и активизировать международное сотрудничество, чтобы противостоять всем формам насильственного экстремизма и терроризма".

В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Заньер отметил, что потрясен и возмущен нападениями террористов в Лондоне. "Вместо того, чтобы реагировать, как хотят террористы, мы должны взять на себя обязательство стоять вместе в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. ОБСЕ не жалеет усилий в этой общей работе", — сказал он.

Курц и Заньер выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. Как сообщил в воскресенье Скотланд-Ярд, по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек.

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