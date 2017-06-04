ОБСЕ после теракта в Лондоне призывает сплотиться перед угрозой терроризма

17:5304.06.2017
(обновлено: 18:21 04.06.2017)
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ВЕНА, 4 июн — РИА Новости. Руководство ОБСЕ призывает не допускать внушения страха террористами, объединиться и активизировать международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. Об этом говорится в совместном заявлении действующего председателя организации, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца и ее генерального секретаря Ламберто Заньера в связи с терактом в Лондоне.
Как отмечается в документе, "нападение на невинных гражданских лиц неизбирательными актами насилия неприемлемо и никогда нельзя оправдать".
"Я самым решительным образом осуждаю эти нападки на невинных людей, которые проводили свой субботний вечер в центре Лондона, как попытку внушить страх нашим обществам", — приводятся в заявлении слова Курца.
Он добавил, что обществу необходимо сплотиться, чтобы защитить "наш образ жизни и наши общие ценности и активизировать международное сотрудничество, чтобы противостоять всем формам насильственного экстремизма и терроризма".
В ночь на воскресенье трое мужчин направили машину на пешеходов на Лондонском мосту, затем вышли из автомобиля и стали нападать на прохожих с ножами.
Полицейские ликвидировали злоумышленников. Как сообщил Скотланд-Ярд, на мужчинах были муляжи поясов смертников.
При теракте погибли шесть человек, в больницах находятся 48, часть из них - в критическом состоянии. Пострадавшие с более легкие ранениями получили медицинскую помощь на месте.
Россиян среди пострадавших, по данным полиции, нет, в посольство также никто не обращался. Кроме британцев при теракте пострадал австралиец, ранены двое граждан Франции.
Сразу после терактов Тереза Мэй назвала произошедшее в Лондоне "потенциальным актом терроризма", а мэр Лондона назвал произошедшее "спланированным и подлым нападением" на мирных жителей и гостей города.
Предвыборную кампанию приостановили Шотландская национальная партия и правящая Консервативная партия Великобритании.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что выборы в Великобритании пройдут 8 июня, как и было запланировано. Он отметил, что на фоне последних событий гражданам страны особенно важно сохранить незыблемыми демократические ценности.
Теракты в Лондоне могут кардинально повлиять на итоги предстоящих 8 июня всеобщих выборов и привести Мэй к политическому провалу. Обвинения в адрес Мэй в ухудшении ситуации в сфере безопасности могут усилиться, а доверие избирателей к премьеру и правительству — снизиться.
События в ночь на воскресенье стали стали третьим терактом в Великобритании за три месяца. Атака в марте на Вестминстерском мосту унесла жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд направил машину на пешеходов, после чего у здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому.
Еще один теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей.
В свою очередь генеральный секретарь ОБСЕ Заньер отметил, что потрясен и возмущен нападениями террористов в Лондоне. "Вместо того, чтобы реагировать, как хотят террористы, мы должны взять на себя обязательство стоять вместе в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. ОБСЕ не жалеет усилий в этой общей работе", — сказал он.
Курц и Заньер выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова. Как сообщил в воскресенье Скотланд-Ярд, по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек.
О крупных терактах в Европе в 2015-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>