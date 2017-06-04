Полиция не снимает оцепление у места теракта в Лондоне

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня.

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня.

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция сохраняет на ближайшее время оцепление у места теракта на рынке в Боро, а также просит лондонцев избегать посещения этого района, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Оцепление сохраняется. Мы просим граждан избегать посещения районов у Лондонского моста и рынка Боро. Полиция просит граждан сохранять бдительность и сообщать обо всем подозрительном", — говорится в сообщении.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона, по подозрению в причастности к теракту задержаны 12 человек.