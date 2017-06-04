Королева Британии почтила память погибших при теракте в Лондоне

Цветы на южной стороне Лондонского моста в память о жертвах теракта в ночь на 4 июня

Цветы на южной стороне Лондонского моста в память о жертвах теракта в ночь на 4 июня

ЛОНДОН, 4 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Королева Великобритании Елизавета II приняла участие в церковной службе в память о погибших при теракте в Лондоне, сообщил Букингемский дворец.

"Королева прибыла утром в церковь в Виндзоре, где прошла панихида в память о погибших и в поддержку пострадавших при теракте", — говорится в сообщении.

Принц Чарльз также принял участие в панихиде, он приехал утром в церковь недалеко от своего имения Хайгроув в графстве Глостершир.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии. Полиция нейтрализовала террористов за восемь минут с момента поступления вызова.

В настоящее время спецслужбы проводят обыск в доме одного из террористов на востоке Лондона.